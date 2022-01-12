Более 40 общественных пространств преобразятся в Петербурге в 2022 году

Благоустройство четырех десятков общественных пространство запланировано в Петербурге на 2022 года. В пресс-службе Комблага уточнили, что в их числе Парк Авиаторов, набережная Смоленки, Любашинский сад и другие объекты.

Все пространства будут благоустроены в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" в составе нацпроекта "Жилье и городская среда". В них появятся зоны для активного и спокойного отдыха, занятий спортом, прогулок с детьми и различных видов досуга.

При благоустройстве власти обещают учитывать мнения горожан. Чтобы выяснить его, предполагается проведение соцопросов, голосований и круглых столов.