Петербуржцы недовольны забором до самой воды в Лопухинском саду

В Петроградском районе Петербурга после нового года неожиданно обнаружился забор в Лопухинском саду, доходящий до самой Малой Невки. О его появлении активисты рассказали в сообществе «Деревья Петербурга» в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что в этом случае нарушен Водный кодекс, так как для свободного прохода необходимо оставлять не менее пяти метров от воды. Активисты напоминают, что в июне 2021 года комитет по благоустройству заверил, что застройки и огораживания территории на этом участке не будет.

Как сообщает «Фонтанка», на огороженном участке планируется строительство яхт-клуба. В пресс-службе Петроградского района уточнили, что территория находится в собственности, а ограждение установили еще летом для проведения работ по благоустройству.