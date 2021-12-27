«Почте России» придется заплатить 200 тысяч рублей за пакгауз Варшавского вокзала

Ленинский районный суд Петербурга обязал АО «Почта России» выплатить 200 тысяч рублей штрафа за ненадлежащее состояние Товарного пакгауза (южного) Варшавского вокзала. Представитель организации на заседании не присутствовал.
Ранее не соответствие состояния пакгауза нормативом содержания объектов, имеющих историческую ценность, установил комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). В результате проверки установлено, что у здания утрачена двускатная крыша и стоечно-балочная деревянная каркасная система. На фасаде здания видны следу пожара и обвала. Внешний вид исторического объекта портит граффити и мусор.