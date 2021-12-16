На Наличной завершили ремонт трубы, оставившей без отопления жителей 40 домов

В Василеостровском районе Петербурге завершен ремонт ненадежного участка трубы. Его целую ночь ждали жители 40 домов, в которых на это время остыли батареи.

В «Теплосетях Петербурга» уточнили, что в ходе проведения ремонтных работ заменили более четырех метров ненадежного трубопровода. Возле дома №45 по Наличной улице. Ремонтные работы выполнены с опережением сроков. К настоящему моменту система отопления переведена в штатный режим.

В пресс-службе «Теплосети» напомнили жителям, что при отсутствии горячей воды или теплоснабжения в квартирах им необходимо обратиться в управляющую компанию, которая обслуживает дом, для проведения настройки внутридомовых систем.