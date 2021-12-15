Назван победитель конкурса на проект благоустройства набережной в Пьяной гавани

В Петербурге определили победителя конкурса на проект благоустройства нового общественного пространства в Пьяной гавани. Как сообщили в пресс-службе девелоперской группы PLG, лучший проект представили студентка 3-го курса Академии Штиглица Наталья Мурашова и выпускница Академии Анастасия Киселёва.

Всего на конкурс была подана 71 заявка. Шесть лучших проектов в вышли в финал. Каждая победительница получит денежный приз — 50 тысяч рублей. Авторы также заключат договора с проектировщиком и будут участвовать в реализации проекта.

Новую набережную планируют разделить на несколько зон для активного и пассивного отдыха. Там появятся гастрономический кластер со столиками вдоль воды, качели и площадки для пикников с видом на воду, а в зимнее время планируют заливать каток.