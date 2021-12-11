Праздничную подсветку зажгут на Дворцовом мосту в честь Дня Конституции

Вечером воскресенья, 12 декабря, на Дворцовом мосту зажжется особая подсветка в честь Дня Конституции. Как сообщили в администрации города, праздничной подсветят в этот день также фонари на Большом проспекте Петроградской стороны. В обоих случаях будут использованы цвета триколора.

Праздничную подсветку на Дворцовом мосту и Большом проспекте П.С. зажгут в 16:00 12 декабря. Для её выполнения специалистам «Ленсвета» понадобилось установить на мосту шесть сотен светодиодных светильников. На Большом проспекте их понадобилось более ста.

Губернатор Александр Беглов отметил, что украшение городских достопримечательностей государственными символами в дни главных праздников в Петербурге уже становится традицией.