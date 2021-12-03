Горсткин мост скрылся в клубах пара из-за аварии

В ночь на пятницу, 3 декабря, возле дома 93 по набережной Фонтанки произошло технологическое нарушение. Как сообщили в пресс-службе «Теплосети», об аварии стало известно около трех часов ночи. К приезду специалистов Горсткин мост был полностью окутан клубами пара.

На объекте уже идут ремонтные работы. В зоне их проведения оказалось 14 зданий. Устранить аварию планируют к 7:00 субботы. Сразу после завершения работ система отопления в районе будет переведен в штатный режим работы.

Теплоэнергетики попросили горожан не ходить по затопленному участку улицы в случае парения или вытекания воды на поверхность.