К Дню ВМФ на площади Труда появится памятник Ушакову

В четверг, 25 ноября, на площади Труда в Адмиралтейском районе Петербурга установили закладной камень на месте будущего памятника адмиралу Ушакову. Открыть его планируют ко Дню военно-морского флота в июле следующего года.

Губернатор Петербурга отметил, что место установки будущего памятника выбрано не случайно. Рядом находятся Военно-морской музей, Новая Голландия и Адмиралтейские верфи, которые уже три столетия строят корабли. Александр Беглов поблагодарил за инициативу об установке памятника общественность и Морской совет при губернаторе.

Как сообщает «Петербургский Дневник», памятник высотой 7,84 метра будет стоять спиной к Военно-морскому музею. Его габариты схожи с размерами скульптуры Александра Суворова на одноименной площади.