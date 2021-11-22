Новый автовокзал появится на Витебском проспекте

Проект двухэтажного автовокзала и гостиницы на витебском проспекте получил необходимые согласования в Смольном. Стоить их будет ООО «Вернисаж».

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что появление такого транспортного объекта со всей необходимой инфраструктурой на юге города позволит разгрузить исторический центр. Новый автовокзал возьмет на себя часть маршрутов, отправляющихся и прибывающих на вокзал на Обводном канале.

Отель на Витебском проспекте будет шестиэтажным. В нем предусмотрены ресторан и конференц-центр. Рядом появится паркинг на 100 мест.

Построить новый комплекс планируют за шесть лет. Затраты в настоящий момент оцениваются в 11,5 млрд рублей.