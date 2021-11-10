Ремонт подстанции оставил петербуржцев без света

В центре Петербурга возникли перебои с электричеством. На отсутствие света жалуются жители нескольких домов на 7-й Советской улице.
В пресс-службе "Россети Ленэнерго" пояснили, что отключение связано с плановыми работами по реконструкции оборудования подстанции № 322. Ремонт требуется для повышения надежности электроснабжения Центрального района.
В зону отключения из-за ремонта на подстанции попали дома в районе 6-й и 7-й Советских улиц, Красноборского переулка и Суворовского проспекта. В ближайшие несколько часов в «Ленэнерго» планируют завершить работы и восстановить электроснабжение во всех отключенных домах.