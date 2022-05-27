В Петербурге проводят конкурс на лучшее поздравление со Днем города

В честь празднования 319-летия со дня основания Петербурга объвлен конкурс на лучшее поздравление.

Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил горожанам выкладывать в социальных сетях поздравления под хештегом #сднемрожденияПетербург. Он отметил, что семья, чье поздравление окажется самым интересным, получит семейные выходные в одном из наших домов отдыха. Выложить видео нужно в социальной сети "ВКонтакте".

Итоги конкурса подведут в понедельник, 30 мая. Результаты опубликуют на странице Беглова.

Также он поздравил петербуржцев с Днем города. По его словам, у города есть огромный потенциал, который состоит из вклада каждого петербуржца.