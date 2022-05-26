Петербург получил 8 млрд рублей на две новые линии метро

На строительство двух новых линий метрополитена Петербург получит 8 миллиардов рублей инфраструктурных бюджетных кредитов. Об этом сообщает администрация горола.

Заявку Северной столицы в Минстрой одобрили на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию Российской Федерации. В сентябре прошлого года правительственная комиссия поддержала три городских проекта на получение кредитов.

Речь идет о строительстве Витебской и Шкиперской развязок, а также обновлении подвижного состава "Горэлектротранса". На реализацию этих проектов Петербург получит 24,2 млрд рублей. В этом году уже получен первый транш на 2,5 млрд рублей.

«В соответствии с принятыми ранее правительственной комиссией решениями, правительством Петербурга дополнительно отобраны наиболее важные проекты в сфере общественного транспорта. На конкурсный отбор были отправлены заявки на реализацию еще двух проектов с использованием инфраструктурного бюджетного кредита», - заявил губернатор города Александр Беглов.