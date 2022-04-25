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В центре Петербурга перекроют движение из-за репетиции парада в честь Дня Победы

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© Фото: Baltphoto

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Из-за репетиций Парада Победы в Петербурге временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

Движение решили закрыть 28 апреля и 5 мая с 14:00 до 18:30, с 07:00 до 12:30 7 мая по набережной Мойки от Невского пр. до Певческого моста, Миллионной ул., набережной Зимней канавки, проезду вдоль домов 4 и 6 по Дворцовой площади, Дворцовому проезду, Дворцовой наб., а также и на других улицах и набережных в центре Петербурга.

Кроме того, 8 мая с 15:00 до 16:30 и 9 мая с 09:00 до 12:30 будет невозможно проехать по Адмиралтейской наб., Дворцовому проезду, Адмиралтейскому пр. от Гороховой улицы до Невского пр., по Адмиралтейской набережной и Невскому проспекту от Садовой ул. до Дворцового проезда.

Ранее АБН писал о том, что в ГИБДД объяснили, как будет происходить автоматическое продление водительских прав.

 

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