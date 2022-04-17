В ночь на 17 апреля в небе над Кронштадтом заметили розовую луну. Жители города засняли на видео необычное природное явление.

За счет длиннофокусной оптики петербуржцы смогли заснять розовое полнолуние. Горожане советуют использовать похожие на телескоп объективы от 150 до 1000 или даже до 1500 мм. Также рекомендуют зафиксировать на штативе камеру. При этом никто не должен ее раскачивать, включая ветер.

Как сообщает телеграм-канал "Астро Фото Болото", в Кронштадтском районе прошло розовое полнолуние. Пользователи социальных сетей оценили старания оператора и отметили потрясающую картинку.