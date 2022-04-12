В Петербурге определили победителя конкурса концепций Пейзажного парка на Охте

Победителя конкурса концепций Пейзажного парка в Петербурге определили. Этот парк в скором времени появится на берегу Охты. Реализацией проекта займется архитектурное бюро Wowhaus.

Администрация Краснгогвардейского района города занималась подведецением итогов конкурса вместе с центром компетенций по вопросам формирования комфортной городской среды. Напомним, что стартовал прием заявок еще в конце 2021. Территорию общей площадью в 42 гекара администрация города выставила на голосование горожан в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городскй среды".

Как сообщает Мойка78, работы будут проводить в два этапа.