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Правительство Петербурга согласовало облик новой сцены Театра Европы

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© Фото: КГА

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Стало известно, как будет выглядеть новая сцена Академического Малого Драматического театра. Документы об этом опубликовал городской комитет по градостроительству и архитектуре, которым руководит Киселева Юлия.

В плане указано, что здание будет выходить на набережную Обводного канала, Звенигородскую улицу, Багратионовский сквер и улицу Марата. Высота строения в верхней точке строения составит 28 метров. Новую сцену МДТ должны достроить к 2024 году.

Компания "Трансепт групп" получила контракт на восемь миллиардов рублей. Подрядчик должен будет построить восьмиэтажное здание площадью более 32 тысяч квадратных метров. Предполагается, что вместительность театра составит 675 человек.

Напомним, что изначально новую сцену МДТ должны были построить к 2018, однако проект не реализовали из-за скандала с хищением бюджетных средств.

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