Градозащитники добились отмены сноса Василеостровского хлебозавода

Об этом на своем сайте 21 сентября сообщил проект Градозащитный Петербург.

В Петербурге не будут сносить здание на углу 20-й линии и Большого проспекта Васильевского острова. Куйбышевский районный суд отменил снос исторического манежа лейб-гвардии Финляндского полка.

Девелопер, который претендовал это место получил разрешение в конце 2020 года. Градозащитники выступили против застройки территории жилым домом. Суд постановил, что разрешение о сносе здания «было основано на недостоверных данных технического паспорта», так как в документах на манеж стояла неверная дата постройки.

Манеж лейб-гвардии Финляндского полка был построен в середине XIX века. В 1931 году здание переоборудовали в Василеостровский хлебозавод. В блокаду в нем выпекали хлеб для ленинградцев. В 2019 строительная компания «Legenda» выкупила территорию хлебозавода.