В Петербург вернули часть трамвайного поезда военных лет

Об этом сообщила компания ПК «Транспортные системы», они доставили вагоны в Петербург.

Из Сибири в Петербург доставили два трамвайных вагона времен Великой отечественной войны.

Для того, чтобы доставить в город трамваи через четыре тысячи километров, потребовалось сотрудничество новосибирского «Горэлектротранса», региональных Министерств промышленности и транспорта и поддержка правительств субъектов. Благодаря этому, вагоны прибыли на канун 80-летия начала Блокады.

Трамвайные вагоны относятся к типу ПС — Прицепной Стальной. Такие трамваи сцеплялись в трехвагонные поезда, они назывались «тройники». Долгое время считалось, что не сохранилось ни одного экземпляра. Найденные два вагона неплохо сохранились, даже видны их бортовые номера - 86 и 267.

Вагоны будут переданы на реставрацию в Музей городского электрического транспорта. После восстановления внутреннего интерьера, он займет свое место в экспозиции.