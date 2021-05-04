У петербуржцев появилась возможность записаться к врачу по номеру «122»

В Петербурге появилась возможность записаться на прием к врачу по номеру телефона Единой региональной информационно-справочной службы. Ранее номер «122» был доступен для ответов на вопросы петербуржцев о инфекции коронавируса. О новой функции сервиса сообщили в пресс-службе Смольного.

Запись возможно при наличии свободных талонов. Кроме того, запись к врачу теперь доступна на портале «Здоровье петербуржца». При отсутствии свободных талонов пациента запишут в список и перезвонят, как только появятся места.

Ранее анонсировали, что по номеру «122» можно записаться на вакцинопрофилактику.