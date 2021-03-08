За минувшие сутки из больниц выписалось почти 1,5 тысячи петербуржцев, победивших «ковид»

За минувший день из больниц Петербурга выписали 1 411 пациентов, выздоровевших от вируса COVID-19. При этом за 7 марта 956 человек заразились коронавирусом в Северной столице. Данные предоставляет оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России.

Всего по стране за весь период пандемии вирус COVID-19 удалось победить 316 314 людям. При этом 11 393 россиян умерли от осложнений.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о показателе в 50% населения в Петербурге, которое имеет антитела к вирусу COVID-19. Однако для формирования коллективного иммунитета необходимо не менее 70% населения с антителами к коронавирусу.