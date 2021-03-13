Петербург занимает первое место по количеству выздоровлений от «ковида» за минувшие сутки

За минувшие сутки инфекция коронавируса выявлена у 943 петербуржцев. Данные на 13 марта предоставил оперативный штаб по борьбе с распространением вируса COVID-19 по России.

Суточный прирост расположил Северную столицу на второе место после Москвы. Кроме того, по сравнению с данными на 12 марта за сутки выявлено на 14 инфицирований меньше. Также Петербург радует горожан и статистикой выздоровления. Город лидирует среди всех остальных городов России по показателю суточных выздоровлений. Так, на 13 марта из больниц выписалось 2 326 пациентов, победивших коронавирус.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о более 25 тысяч тестов на наличие «ковида», сделанных петербуржцами за последние сутки.