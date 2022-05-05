Пациенты просят увеличить время приема у врачей

В России больные муковисцидозом направили коллективное письмо в Министерство здарвоохранения с просьбой увеличить время, которое врач может потратить на прием пациента. Как сообщают «Известия», сейчас врачу отводится на одного человека 26 минут. Однако такой длительности недостаточно. Эксперты уверены, что на качественный прием такого пациента необходимо два часа.

В своем письме пациенткая организация «Помощь больным муковисцидозом» попросила Министерство здравоохранения изменить нормы времени на прием больных, что вполне возможно. Как пишет Neva.Today, с 1 июля в России вступают в силу новые правила признания лица инвалидом.

В России, по данным Медико-генетического научного центра (МГНЦ) им. Н.П. Бочкова 4,3 тысячи пациентов с муковисцидозом. Посещать медицинских специалистов амбулаторно им необходимо раз в три месяца.