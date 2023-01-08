За 2023 год в Петербурге заработают еще четыре новых поликлиники в двух районах

За год в двух районах Санкт-Петербурга заработают сразу четыре новые поликлиники и несколько малоформатных объектов здравоохранения.

Новые поликлиники откроются в Выборгском и Невском районе города уже в 2023 году. В пресс-службе Смольного рассказали, что помимо четырех медучреждений амбулаторного звена на территории Адмиралтейского, Калининского и Красногвардейского районов прямо в новых жилых комплексах начнут принимать кабинеты педиатров, терапевтов и врачей общей практики. В общей сложности за текущий год должно появиться семь малоформатных объектов здравоохранения.

Отмечается, что до 2026 года петербургские планируют ввести 21 новое медучреждение первичного звена, при этом обновление уже учитывает и те поликлиники, в которых специалисты проведут ремонты.

Кроме того, до 2025 года на укрепление материально-технической базы городской медицины из городского бюджета выделят более 15 млрд рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал,что в Центре амбулаторной онкологической помощи на Адмирала Черокова удалось наладить запись и прием пациентов. До этого от местных жителей поступали жалобы на трудности при попытке попасть к специалисту.