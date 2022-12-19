В Центре амбулаторной онкологической помощи после расширения колл-центра удалось наладить прием пациентов

В Центре амбулаторной онкологической помощи на улице Адмирала Черокова наладили запись и прием пациентов. Ранее жители жаловались на невозможность попасть к специалисту.

Петербуржцы обратились в Смольный с жалобой на то, что они не могут записаться на прием к врачу-онкологу. Также возникли сложности с записью на компьютерную томографию. В Центре такие проблемы объяснили тем, что после начала обслуживания Петродворцового района количество пациентов резко увеличилось. Об этом сообщает телеканал “Санкт-Петербург”.

После вмешательства правительства в учреждении увеличился штат сотрудников колл-центра. Также сотрудники перераспределили потоки пациентов.

Заведующая Центром амбулаторной онкологической помощи Красносельского района Анастасия Данилова рассказала, что в учреждении открылся отдел медико-социальной экспертизы, который помог пациентам, находящимся на динамическом наблюдении.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Курортном районе Петербурга реконструируют поликлинику № 70, которая расположена в поселке Песочный. В учреждение обновят оборудование и организуют дневной стационар на 120 коек.