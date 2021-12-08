Глава Комздрава Петербурга заявил, что заболеваемость коронавирусом среди детей снижается

Глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил о снижении заболеваемости коронавирусом среди детей. В эфире телеканала «Санкт-Петербург» он отметил, что в первую неделю декабря зарегистрировано меньше заболевших детей, чем неделей ранее.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число заболевших различается кратно. Дмитрий Лисовец назвал причиной роста заболеваемости среди детей, который регистрируется в Петербурге в настоящее время, ОРВИ.

Ранее сообщалось, что на карантине из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом и ОРВИ в петербургских школах находятся 550 классов. Как сообщает «Фонтанка», участковые педиатры жалуются, что количество вызовов на дом возросло до 40 в день на одного врача.