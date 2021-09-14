На дистанционное обучение перевели 21 класс в Петербурге

Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по образованию.

В Петербурге учащиеся 21 класса перешли на удаленное обучение. Для того, чтобы перевести ребят на дистанционную форму, 20% детей должны не явиться в школу из-за болезни.

18 школ были вынуждены закрыть классы из-за распространения коронавируса среди школьников. Помимо COVID-19 дети болеют гриппом, ОРВИ и другими респираторными заболеваниями.

На смешанном обучении сейчас находится 1000 петербургских детей. У любого родителя в городе есть право на время перевести ребенка на удаленное обучение, а потом вернуть к очным занятиям.