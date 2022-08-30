СК РФ проверит законность застройки Пулковской обсерватории

Александр Бастрыкин заинтересовался положением дел в градостроительной сфере Петербурга в связи с поступающими жалобами на вероятную незаконную застройку и уничтожение исторических объектов. По поручению главы ведомства, Следственный комитет подготовит доклад о застройке территории неподалеку от Пулковской обсерватории. Парковую зону застраивать запрещено, однако именно это может произойти, в отношении участка судебными инстанциями уже выносились противоречивые вердикты.

По результатам доклада будет принято дальнейшее решение, однако не исключено, что ситуация может привести к возбуждению очередного уголовного дела. Примечательно, что застройкой спорного участка занимается компания из холдинга Setl Group. Именно этот девелопер планирует возвести элитный ЖК на месте признанного объектом культурного наследия дома Лапина.