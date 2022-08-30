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СК РФ проверит законность застройки Пулковской обсерватории

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© Фото: Baltphoto

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Александр Бастрыкин заинтересовался положением дел в градостроительной сфере Петербурга в связи с поступающими жалобами на вероятную незаконную застройку и уничтожение исторических объектов. По поручению главы ведомства, Следственный комитет подготовит доклад о застройке территории неподалеку от Пулковской обсерватории. Парковую зону застраивать запрещено, однако именно это может произойти, в отношении участка судебными инстанциями уже выносились противоречивые вердикты.
 
По результатам доклада будет принято дальнейшее решение, однако не исключено, что ситуация может привести к возбуждению очередного уголовного дела. Примечательно, что застройкой спорного участка занимается компания из холдинга Setl Group. Именно этот девелопер планирует возвести элитный ЖК на месте признанного объектом культурного наследия дома Лапина.

По факту сноса исторического здания Бастрыкин также инициировал возбуждение уголовного дела. Однако петербургский суд отказался признавать, что демонтаж здания проводится незаконно. По мнению СМИ, суд мог действовать в интересах Смольного.

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