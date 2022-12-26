В Петербурге за 300 миллионов рублей выставлен на продажу складской комплекс

В Петербурге 3 февраля пройдут торги по производственно-складскому комплексу в промзоне “Предпортовая” в Московском районе. Стартовая цена лота – 300 миллионов рублей.

Инициатором торгов стал “Газпромбанк”. Торги пройдут 3 февраля 2022 года на электронной площадке Российского аукционного дома. Об этом сообщает Neva.Today.

Помимо складского помещения новый владелец получит два земельных участка площадью почти 5 гектаров. Также в комплект входят офисное здание и два объекта, построенные на 30 процентов. В комплексе есть вода, электричество и отопление.

Объект располагается на Предпортовой улице, дом 3, литеры А и Б. Неподалеку находятся съезды с Пулковского шоссе и Дунайского проспекта.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что рост количества объявлений о продаже складов в России резко вырос. Это может быть также связанно с перераспределением логистических потоков в Москве и Санкт-Петербурге.