В России на 28% выросли цены на курортную недвижимость

В России в предновогоднее время курортная недвижимость “премиум” сегмента подорожала на 28 процентов. Объекты бизнес-класса обойдутся на 12 процентов дороже. Такая тенденция привычна для конца года.

В России подорожание квадратного метра курортной недвижимости фиксируется ежегодно. Однако некоторые объекты даже потеряли в цене. Так, цены на недвижимость класса “комфорт” подешевели на 10 процентов. Об этом сообщает МК в Мурманске.

Однако даже несмотря на резкое подорожание на рынке недвижимости, продажи также увеличились. Рост цен не останавливает россиян от покупок квартир и домов. В сегменте “премиум” количество сделок выросло на 127 процентов, достигнув почти рекордных показателей.

Кроме того, с начала 2022 года недвижимость бизнес-класса стала продаваться на 200 процентов чаще. Падение было зафиксировано в сентябре, однако ситуация улучшилась к зиме.