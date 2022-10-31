Смольный распорядился снести скрытый спортклуб Alex Fitness на Ушинского

В Калининском районе Петербурга планируют демонтировать постройку с тренажерами, так как в администрации Петербурга посчитали постройку незаконной. Соответствующий иск Смольный уже направил в суд.

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга подал в суд иск, чтобы снести здание на улице Ушинского, 19/2, в котором находился спортклуб под прикрытием. Об этом сообщается в карточке регионального Арбитражного суда.

В иске говорится, что тренажерные залы официально зарегистрированы как ООО «Детский центр ракеточных видов спорта “Ракетлон". По мнению чиновников, постройка была самовольной.

Комитет добивается полного демонтажа в течение 30 дней принадлежащей постройки.

Чиновники настаивают на незаконности постройки. В случае, если собственник самостоятельно не демонтирует здание, это будет предоставлено «Центру повышения эффективности использования госимущества».

Комитет настаивал на принятии обеспечительных мер в виде запрета Alex Fitness работать в здании до сноса, ведомству отказали.

Аренда участка «Ракетлоном» по площади составляет 4,5 тысячи квадратных метров с 2011 года. Вместо тренажеров на территории должны были построить корты для тенниса.

Суд рассмотрит заявление 14 декабря 2022 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что на Суздальском проспекте демонтаж теплосетей закончился падением трубы на гаражи.