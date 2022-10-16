На Суздальском проспекте демонтаж теплосетей закончился падением трубы на гаражи

Монтаж теплосетей на Суздальском проспекте не обошелся без неприятного случая. Во время ремонтных работ труба упала на гаражи. В ГУП «ТЭК СПб» рассказали, что ранее собственникам выдавали предписание заняться демонтажем гаражей перед стартом работ.

О произошедшем в социальных сетях рассказали очевидцы. Фото с места происшествия опубликовано в группе “ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб” в соцсети “ВКонтакте”.

На публикацию сразу отреагировали в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб». Там рассказали, что в результате произошедшего никто не пострадал. Также было отмечено, что возведение построек в зоне ремонтных работ является незаконным.

В компании заявили, что при проведении работ соблюдали все предписанные техники безопасности, а ответственность подрядной организации застрахована.

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