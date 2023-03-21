В Петербурге горожан, сдающих недвижимость в аренду, потребовали предоставить декларации о доходах в ФНС

Федеральная налоговая служба(ФНС) попросила сдающих квартиры в аренду петербуржцев предоставить в ведомство декларации о доходах сразу за несколько предыдущих лет.

Особое внимание в ФНС уделят тем гражданам, у кого есть как минимум три квартиры. По мнению специалистов, в такой ситуации жилищная площадь либо предоставляется в аренду, либо использоваться с целью инвестиций. В ведомстве попросили подать декларации о доходах не только за 2022 год, но и за 2021, а также за 2020 годы. Об этом пишет РБК.

Замруководителя Управления ФНС России по Санкт-Петербургу Владимир Полежаев отметил, что за последние годы в России стало больше граждан, которые платят налоги с арендных доходов. Такая тенденция, по его мнению, связана с приравниванием сдачи недвижимости к самозанятости. В связи с этим предприниматели должны отдавать по 4% от полученных со сдачи недвижимости доходов.

Однако есть лица, которые пытаются обойти налоговую, но тогда, если нарушение найдут, собственники должны будут заплатить от 13 до 15% налога.