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В Петербурге горожан, сдающих недвижимость в аренду, потребовали предоставить декларации о доходах в ФНС

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© Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

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Федеральная налоговая служба(ФНС) попросила сдающих квартиры в аренду петербуржцев предоставить в ведомство декларации о доходах сразу за несколько предыдущих лет. 

Особое внимание в ФНС уделят тем гражданам, у кого есть как минимум три квартиры. По мнению специалистов, в такой ситуации жилищная площадь либо предоставляется в аренду, либо использоваться с целью инвестиций. В ведомстве попросили подать декларации о доходах не только за 2022 год, но и за 2021, а также за 2020 годы. Об этом пишет РБК.

Замруководителя Управления ФНС России по Санкт-Петербургу Владимир Полежаев отметил, что за последние годы в России стало больше граждан, которые платят налоги с арендных доходов. Такая тенденция, по его мнению, связана с приравниванием сдачи недвижимости к самозанятости. В связи с этим предприниматели должны отдавать по 4% от полученных со сдачи недвижимости доходов.

Однако есть лица, которые пытаются обойти налоговую, но тогда, если нарушение найдут, собственники должны будут заплатить от 13 до 15% налога.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что петербуржцы, арендуя квартиру, стали тратить на 10% меньше. Согласно данным аналитиков, которые были приведены в феврале, средняя месячная аренда квартиры в городе к началу 2023 года составляла 27 тысяч рублей.

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