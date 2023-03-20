Петербургские власти могут отдать водонапорную башню в Осиновой Роще новому владельцу за 80 млн рублей

Власти Северной столицы задумались о продаже водонапорной башни в Осиновой Роще. Объект может быть передан за 80 миллионов рублей.

Водонапорная башня расположена Межозерной улице в Осиновой Роще. Известно, что объект относится к постройке XIX – XX веков. В скором времени он может быть передан новому владельцу миллионов рублей. Эксперты считают, что им станет владелец усадьбы Лопухиной. Об этом пишет AllNW.

Так, новый владелец получит объект площадью 93,7 квадратных метра, а также земельный участок площадью 101 "квадрат". Общая сумма сделки может составить от 20 до 80 миллионов рублей. По мнению специалистов, после продажи башня может превратиться в музей, или детский сад, а также в ресторан, офисы, либо в жилье.