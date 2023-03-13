В Петербурге обанкротившийся Головной завод в Обухово планируют продать новому владельцу за 1,13 миллиарда рублей

Площадки обанкротившегося Головного завода в Обухово выставят на продажу за 1,13 миллиарда рублей. Если не поступит заявок, то стоимость объекта может быть уменьшена.

Залоговый кредитор из Санкт-Петербурга уже утвердил условия для передачи новому владельцу Головного завода в Обухово. Так, на продажу выставлены территории, на которых располагается разное оборудование. Об этом сообщает АБН.

Речь идет об участках в Грузовом проезде. Уточняется, что их общая площадь составляет более 11 гектаров. На указанных территориях расположены инженерные сооружения, станки, мебель и прочие предметы.

Известно, что в случае, если не поступит ни одной заявки на приобретение завода, то начальную стоимость понизят на десять процентов.

Раньше Головной завод находился в составе холдинга "Стройкомплект" и осуществлял выпуск строительных и отделочных материалов.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Василеостровском районе Петербурга на торги выставили здание института имени Вавилова. Начальная цена лота оценивается в 20,66 миллионов рублей.