На Васильевском острове вместо бывшего эскалаторного завода появится новый ЖК

На Васильевском острове может появиться новое жилье. Известно, что его планируют построить на территории бывшего эскалаторного завода имени Котлякова.

До этого площадь территории, занимающая 20 тысяч "квадратов", принадлежала производителю эскалаторов АО "Элэс", который является наследником советского эскалаторного завода имени Котлякова, однако еще в прошлом году у объекта сменился владелец. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

Новым собственником территории стала компания "Отделстрой", которая решила согласовать в КГИОП снос корпусов завода и возведение на их месте нового жилого комплекса. Тем не менее, пока официальные планы освоения участка неизвестны.

По словам управляющего партнера Rusland SP Андрея Бойкова, площадь будущего ЖК составит около 30 тысяч квадратных метров, а объём инвестиций в проект составит 4 миллиарда рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал. что ради возведение новго жилого комплекса в Петербурге планируют уничтожить крупный гаражный кооператив и автосервисы.