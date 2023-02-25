Ради появления нового ЖК в Петербурге планируют уничтожить крупный крупный гаражный кооператив и автосервисы

Новый жилой комплекс планируют разместить на месте крупного гаражного кооператива и автосервисов во Фрунзенском районе Петербурга.

Известно, что новая 14-этажная постройка может быть размещена на территории, ограниченной улицами Бухарестской, Салова, Софийской и Фучика, и занять более 100 тысяч "квадратов" земли в Купчино. Об этом сообщает AllNW.

По плану, новый ЖК будет иметь встроенный детский садик и школу и разместится недалеко от станции метро "Бухарестская". Уточняется, что объем инвестиций в реализацию проекта составит около 12 миллиардов рублей.

В настоящее время проект вынесен на общественное обсуждение. Если он будет согласован, владельцам гаражей и автосервисов планируют выделить компенсацию.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что закон о "Комплексном развитии территорий" в его нынешнем состоянии подразумевает расселение в том числе пригодных для проживания хрущевок, заявил член общественного штаба по вопросам КРТ Петербурга Андрей Онисенко.