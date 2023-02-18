Закон Беглова о КРТ подразумевает снос пригодных для жилья хрущевок – член общественного штаба

Член общественного штаба по вопросам КРТ Петербурга Андрей Онисенко в репортаже телеканала «Красная линия» рассказал, что закон о «Комплексном развитии территорий» в его нынешнем состоянии подразумевает расселение в том числе пригодных для проживания хрущевок.

Онисенко подчеркнул, что комплексное развитие территорий подразумевает снос целых кварталов в Петербурге. В том числе, ликвидации подлежат хрущевки, полностью пригодные для проживания.

«Процедура прописана таким образом, что те или иные территории попадают под комплексное развитие. Это процедура следующая: совершенно любой человек, у кого есть время и деньги, может создать проект комплексного развития некой территории. Особенность закона о КРТ она в том и заключается, что выселению подлежат граждане и из нормальных домов, которые абсолютно пригодны для жизни. Но сносят то весь квартал, смысл-то в комплексном развитии», - заявил Онисенко.

Закон о «Комплексном развитии территорий» губернатор Петербурга Александр Беглов подписал летом 2022 года. Документ подразумевает снос хрущевок в центральной части города и предоставление равноценного жилья горожанам. Однако положения закона не гарантируют, что площадь будет аналогичной, а сами квартиры также останутся в обустроенных и обжитых районах. Риски оказаться выселенными на окраины Петербурга спровоцировали негатив среди горожан. В итоге Беглов вынуждено перенес реализацию «реновации» на 2024 год, однако не остановил ее. В публичном пространстве он заявляет, что закон отменен.