На территории Мытного двора в Петербурге хотят построить элитное жилье

В Санкт-Петербурге на территории Мытного двора специалисты намерены возвести жилье премиум-класса. Известно, что оно будет реализовано в качестве пристройки к историческим зданиям.

Новый ЖК займет примерно 17 345 квадратных метров, проектом в настоящее время занимается архитектурное бюро "Студия 44". Как пишет "AllNW", строительство нового жилья на территории Мытного двора Градостроительный Совет Северной столицы обсудил 15 февраля на очередном заседании.

Так, выяснилось, что проект элитного жилого комплекса на исторической территории подразумевает встроенные помещения и подземную автостоянку. Предполагается, что стоимость квартир в новых домах может достигать 400 тысяч рублей за "квадрат".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников Санкт-Петербурга согласовал проект восстановления северного корпуса Мытного двора.