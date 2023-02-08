В Петербурге решением КГИОП планируют восстановить снесенный корпус Мытного двора

В Петербурге Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников согласовал проект восстановления северного корпуса Мытного двора.

Известно, что возвести снесенный корпус Мытного двора на Евгеньевской улице, 2 планируют по эскизному проекту, разработанному архитектором бюро "Студия 44". Об этом сообщает пресс-служба КГИОП.

В ведомстве напомнили, что сам факт демонтажа исторического здания был установлен еще в 2014 году. Спустя три года, в 2017 году, суд принял решение о восстановлении внешнего облика исторического здания.

Известно, что Мытный двор строился не единым ансамблем, а отдельными корпусами. Так, сейчас южный корпус является памятником регионального значения.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что около 200 исторических зданий в Петербурге могут снести ради постройки трех новых масштабных объектов.