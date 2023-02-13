Новый владелец выкупит у Orange group активы в Петербурге за 2,2 млрд рублей

Несколько объектов недвижимости в Петербурге, принадлежащие Orange group, будут переданы новому владельцу. В общей сложности их продажа оценивается в 2,2 миллиарда рублей.

В списке активов, которые хотят продать Orange group, указываются торговый центр Zebra на проспекте Косыгина, 30, корпус 1 и здание на улице Марата, 6, которое не является охраняемым памятником. Известно, что дом был построен в 1877 году. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

Площадь торгового центра Zebra составляет около 7 тысяч квадратных метров. Его компания хочет отдать новому владельцу за 950 миллионов рублей. Сейчас участок находится во владении ООО "Адамсон Истейт", под управлением организации ООО "Априори". На нее зарегистрированы некоторые торговые марки Orange group.

Дом на улице Марата, в свою очередь, тоже имеет площдь около 7 тысяч "квадратов". Он буде продан за 1,3 миллиарда рублей. В настоящее время объект арендует клиника "Медси". При этом владельцами участка является ООО "Марата 6". Организация принадлежит Александру Головкову и Анне Лысенко, являющимися учредителями ООО "Априори".

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