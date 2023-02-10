На первичном рынке жилья Петербурга и Ленобласти наблюдаются аномалии

Специалисты заметили аномалии на рынке жилья Петербурга и области, - продажи нового жилья резко упали за месяц. Однако в Росреестре эту информацию подтвердили.

Согласно данным специалистов сервис DataFlat.ru, за январь продажи на первичном рынке жилья города на Неве снизились на 4%, при этом в Ленобласти они рухнули вовсе на 29%. Об этом сообщает AllNW.

Тогда аналитики подумали, что все дело в техническом сбое, а также в том, что с декабря на январь был осуществлен перенос большого количества сделок. Так, в прошлом месяце на территории Петербурга было зарегистрировано 3 470 договоров долевого участия, а месяцем ранее - 3 611. В Ленинградской области, в свою очередь, в январе зафиксировали 1 569 договоров долевого участия, а за декабрь – 2 214.

В общей сложности суммарная выручка петербургских застройщиков, учитывая сокращения, достигла 33,08 миллиардов рублей, а в Ленинградской области - 9,3 миллиардов рублей.

Тем не менее, специалисты Росреестра утверждают, что технических сбоев в работе не было замечено, и сроки не нарушались.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что аренда жилья в Санкт-Петербурге стала дешевле на 10%, при этом по стране показатель увеличился на 25%.