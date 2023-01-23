Госстройнадзор разрешит строительство гостиницы на Стачек по решению суда

По решению петербургского Арбитражного суда Госстройнадзор должен выдать разрешение на строительство гостиницы в Кировском районе. Документ спустя неделю компании так и не передали.

До 23 января компания ООО "КСС-Запад" должна была получить разрешение, согласно которому на проспекте Стачек, 62 появится новая трехзвездочная гостиница. Соответствующее распоряжение, поддержав застройщика, выдал 13-ый Арбитражный суд Петербурга. Об этом пишет "AllNW".

Отмечается, что еще неделю назад суд не отменил решение суда первой инстанции о выдаче ООО "КСС-Запад" разрешения на строительство гостиницы. Документ, по которому можно будет начать возведение здания, должны были выдать в течение пяти дней после вступления в силу решения Арбитражного суда, однако от исполнителя так ничего и не поступило.

Известно что компания заинтересована в строительстве трехзвездочной гостиницы, но в Госстройнадзоре утверждают, что, согласно проекту, о постройке этого социального объекта речи не шло, поэтому в назначении участка нет необходимости.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что к 2025 году в Петербурге перейдут на плановое строительство школ, детских садов и поликлиник.