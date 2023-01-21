Петербург перейдет на плановое строительство социальных объектов к 2025 году

В Петербурге к 2025 году планирую перейти на плановое строительство школ, детских садов и поликлиник. Об этом рассказали в пресс-службе правительства города.

В Смольном отметили, что последние несколько лет город сокращал дисбаланс между социальной и жилой застройкой. Необходимо было преодолеть накопившийся дефицит. Так, с 2019 по 2021 годы было построено две трети необходимых зданий.

Также было отмечено, что в 2023 году будет выделено 264 миллиарда рублей на развитие Петербурга.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 59% горожан поддержали введение начальной военной подготовки в школах.