Об этом 14 сентября сообщило издание ivbg.ru.

В Ленобласти стартовало периодическое протапливание. Губернатор области Александр Дрозденко порекомендовал подать тепло в жилые дома раньше срока.

«С раннего утра дан старт в Гатчинском, Всеволожском, Лодейнопольском районах и Сосновом Бору, сейчас подключились оставшиеся. В первую очередь тепло подается на социальные объекты. После этого к отоплению подключают жилые дома», ― рассказал заместитель председателя правительства Ленобласти по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.

На прошлой неделе периодическое протапливание запустили в Бокситогорском, Кингисеппском, Лодейнопольском, Подпорожском, Тихвинском районах и в Сертолово. Вчера, 13 сентября, стали обогревать Тосненский и Киришский. Сегодня тепло дали в оставшиеся районы Ленобласти.

По постановлению правительства РФ №354 жилые дома начинают обогревать после того, как среднесуточная температура несколько дней подряд стабильно держится меньше +8 градусов. Глава Ленобласти решил, что не стоит ждать холодов, так как в квартирах уже становится холодно.









