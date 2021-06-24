Wildberries запустил строительство логистического центра в Петербурге

В Санкт-Петербурге начнется строительство логистического центра крупнейшего российского интернет-ритейлера Wildberries. Инвестиции в строительство составят около 3 млрд рублей, без учета оборудования.

"Wildberries начал строительство своего нового логистического центра в Санкт-Петербурге. Его площадь составит 100 тысяч квадратных метров. Окончание строительства объекта запланировано на первый квартал 2022 года», — сообщили в компании.

Кроме того, в пресс-службе Wildberries отметили, что на данный момент в Северной столице компания осуществляет свою деятельность в арендованном логистическом центре, площадь которого составляет 18 тысяч квадратных метров.