За неделю в Петербурге выявили грубые нарушения эпиднорм в 12 торговых точках

В Петербурге завершился рейд по торговым объектам города. В ходе него 12 объектов закрыли из-за несоблюдения противоэпидемиологических правил. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Так, сотрудники управления Роспотребнадзора закрыли ТЦ “Солнечный”, “Фиолент” и “Остров”. Кроме того, опечатали девять точек общепита.

Всего за недельный рейд сотрудники Роспотребнадзора составили 128 протоколов. Также 18 посетителей получили штрафы за отказ надеть маску и курение кальяна.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о введении новых антиковидных правил с 17 июня.