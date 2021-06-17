Основатель Sela откроет рыбный ресторан на Большой Морской

В центре Петербурга откроется рыбный ресторан, владельцем которого станет Аркадий Пекаревский - бывший совладелец и основатель Sela.

Ресторан назовут Sea, signora и разместят в бизнес-центре «Сенатор», который расположен на Большой Морской улице. Согласно плану, открытие намечено на июль 2021 года. Ресторанным бизнесом Пекаревский займется совместно с двумя партнерами: Антонио Фреза (шеф-повар итальянского ресторана) и Родион Вязалов ( предприниматель).

В ресторане будет 165 посадочных мест. Известно, что средний чек составит около 2 тысяч рублей. Эксперты оценивают инвестиции в ресторан в размере 100 миллионов рублей.