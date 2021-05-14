Площадку киностудии им. Горького в Петербурге продали за 475 млн рублей

Российский аукционный дом (РАД) сообщил, что в Санкт-Петербурге за 475 миллионов рублей продали с торгов площадку центральной киностудии им. Горького на Мельничной улице.

Это здание является имущественным комплексом, состоящий из четырех зданий, общая площадь которых составляет 17,4 тысячи квадратных метров с двумя смежными земельными участками в 1,9 гектара.

По правилам землепользования и застройки территория, которая принадлежит к зоне общественно-деловой застройки жилых домов может использоваться для размещения коммерческих объектов, а также для жилищного строительства.