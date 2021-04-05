Имущество киностудии им. Горького продадут на аукционе

В Петербурге на аукцион выставлены два лота из киностудии им. Горького. Два участка и расположенные на них здания зарегистрированы по адресу Мельничная улица, 4. Об этом сообщает Российский аукционный дом.

Известно, что на торги выставлены участки общей площадью в 2 тысячи кв.м. Стартовая стоимость лота 475,5 млн рублей. Аукцион состоится 13 мая в Российском аукционном доме.

Напомним, в 2019 году эти объекты уже были выставлены на продажу через аукцион, однако покупателей тогда не нашлось.