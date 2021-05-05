На Шафировском проспекте купили рыбный завод за 129 миллионов

В Петербурге приобрели корпус рыбоперерабатывающего завода «Фиш Фабрик». Сумма сделки составила 128,9 миллионов рублей. Здание располагается на Шафировском проспекте, 17П. Корпус приобретен в среду, 5 мая, компанией ООО «Кэндис», которая занимается производством диетических десертов.

Здание рыбоперерабатывающего завода достроено на 97% и достигает в площади 2,4 тысяч квадратных метров. Кроме того, к зданию прилагается 9,5 тысяч квадратных метров территории. Сделка была осуществлена через торги, так как бывший владелец признан банкротом, имеющим задолженность в 1,7 миллиардов рублей.